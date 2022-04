Die ersten Bärenfotos hat Helmut Furian mit großem Erstaunen schon Anfang April entdeckt. In seinem Wald in St. Peter am Wallersberg, ganz in der Nähe von Völkermarkt, hatte er eine Wildkamera montiert, die dann die Bilder auf seinen Laptop geschickt hatte. Der 53-Jährige informierte die Kärntner Jägerschaft und hörte sich in der Gegend um. Vor mehr als 30 Jahren sei dort zuletzt ein Bär gesichtet worden, erfuhr Helmut Furian.