Auch wenn noch kein Investor oder Betreiber in Sicht ist, ging es in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend in St. Kanzian einmal mehr um eine Therme am Klopeiner See. Während in der Sitzung im Dezember lediglich ein Optionsvertrag für den Ankauf von Waldflächen mehrheitlich abgeschlossen wurde, fiel am Dienstag nach einigen Diskussionen schließlich der Beschluss, diese Flächen nun zu kaufen.