Die Vorsorge-Initiative Sipcan überprüft seit 15 Jahren Schulbuffets in ganz Österreich nach den Vorgaben des Gesundheitsministeriums. Am Mittwoch erhielt die von Sandra Hrowath in Kooperation mit der Bäckerei Kienzl betriebene Kantine im Alpen-Adria-Gymnasium Völkermarkt vom gemeinnützigen Verein das Gütesiegel "Ausgezeichnetes Schulbuffet" verliehen.