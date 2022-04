"Ich habe an diesem Tag noch das Auto geputzt, als hätte ich eine Vorahnung gehabt", erzählt Andreja Škof lächelnd vom 26. März. Ein Tag, der eine besondere Wendung für die fünfköpfige Familie aus St. Kanzian, die eine Landwirtschaft sowie eine Frühstückspension am Turnersee führen, in petto hatte. Denn Tochter Emilia hatte es besonders eilig und kam auf dem Weg ins Klinikum Klagenfurt zur Welt. "Um 16.30 Uhr habe ich erste Wehen gespürt. Ich dachte aber, dass ich noch Zeit habe. Mein Mann Hanzej und ich machten uns dann um 17.30 Uhr auf den schnellsten Weg ins Krankenhaus", berichtet die 37-Jährige. Bereits entlang der Strecke wurde klar, dass sie es nicht mehr ans Ziel schaffen würden. "Mein Mann alarmierte aus dem Auto die Rettung und führte die Anleitungen des Notarztes aus", erzählt Andreja Škof, mittlerweile glückliche Mutter dreier Kinder.