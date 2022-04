Pandemiebedingt wurde das umstrittene Kroatentreffen am Loibacher Feld bei Bleiburg/Pliberk in den vergangenen zwei Jahren abgesagt. Ob es heuer wieder in gewohnter Weise stattfindet, ist unklar. Fixiert wurde aber ein Gedenkgottesdienst der kroatischen Kirche am 13. Mai in der Stadtpfarrkirche Bleiburg.