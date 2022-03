Facebook

Celine Derler alias "Souline" verschlägt es bald nach Paris und London © KK

Mit acht Jahren fing Celine Derler mit dem Gitarre spielen an. "Auf dieser entstehen heute auch meine Songs. Ich singe, seit ich denken kann", sagt die 22-Jährige. Sie veröffentlichte jetzt unter ihrem Künstlernamen "Souline" ihre erste Single "Ying&Yang". Das deutschprachige, selbst komponierte und selbst geschriebene Lied, handelt von einer ehemaligen Beziehung mit Höhen und Tiefen. "In so einer Situation war sicher schon jeder einmal", sagt Derler. Sie liebt Deutschpop: "Generell Popmusik, aber auch Acoustic-Versionen sind genau meins", sagt Derler. Sie wuchs in Leoben auf und lebt mittlerweile in St. Kanzian am Klopeiner See. "Ich brauche immer Abwechslung. Mir ist schnell langweilig", sagt die junge Sängerin mit einem Schmunzeln.