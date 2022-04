Der Eröffnungstermin steht nun fest: Am 2. Mai eröffnen Christina Kummer (41) und ihr Lebensgefährte Maximilian Theiss (47) aus Tainach eine Wahlpraxis für Kindergesundheit in Völkermarkt. Der Wunsch nach etwas Eigenem war bei beiden schon lange vorhanden. Die Corona-Pandemie habe diesen Beschluss nun beschleunigt. "Der Betreuungsbedarf ist gestiegen, die Kinder mussten in letzter Zeit viel zurückstecken", sagt Kummer. Als Klinische- und Gesundheitspsychologin sind ihr die Bedürfnisse und Probleme der Kinder bekannt. "Durch das Distance Learning und das Homeoffice wurde der Alltag der Familien radikal verändert. Die Kinder halten grundsätzlich sehr viel aus. Die Einschränkungen in den letzten Jahren haben bei vielen sicherlich ihre Spuren hinterlassen. Das Ausmaß wird sich erst bemerkbar machen", ist sich Kummer sicher.