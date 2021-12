Völkermarkt "Sportlerin des Jahres" Magdalena Lobnig: "Versuche ins Training zurückzufinden"

Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Magdalena Lobnig wurde nach dem dritten Platz bei den Olympischen Spielen gebührend in Völkermarkt empfangen © GEPA pictures

Die Freude bei Ruderin Magdalena Lobnig (31) aus Völkermarkt ist groß. An ihr führte heuer bei der Wahl des Kärntner Sportpresseklubs kein Weg vorbei. Und so wurde sie zur "Sportlerin des Jahres 2021" gekürt. "Der Titel bedeutet mir natürlich sehr viel. Die Konkurrenz in Kärnten ist sehr groß, wir haben viele Sportlerinnen auf Weltklasseniveau", sagt Lobnig, die schon "ein wenig mit dem Titel gerechnet hat". "Ich freue mich, dass es heuer wieder gereicht hat". Bereits 2016 wurde die Völkermarktin das erste Mal zur "Sportlerin des Jahres" gekürt.