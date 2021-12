Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

In Enzelsdorf bei Griffen rief ein 86-Jähriger in der Nacht um Hilfe. Zu Lebensrettern wurden Markus Modre und Herbert Sauerschnig, die sich auf die Suche machten und den leicht bekleideten Pensionisten bei minus 9 Grad aus dem Schnee retteten.

Die beiden Lebensretter Herbert Sauerschnig und Markus Modre (von links) © Privat

Die Nacht von Samstag auf Sonntag war klirrend kalt, minus 9 Grad hatte es an diesem 12. Dezember. Gegen 1.45 Uhr in der Nacht hörte Markus Modre, Anrainer der Haimburgerstraße in Enzelsdorf bei Griffen Hilferufe, nachdem er bei offenem Fenster geschlafen hat. Da die Rufe immer wieder verstummten und er diese nicht zuordnen konnte, kontaktierte er seinen Nachbarn Herbert Sauerschnig, welcher dann gemeinsam mit Modre die immer wieder verstummenden Hilferufe zu orten versuchte.