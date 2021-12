Bleiburg Ansiedelung von Betrieben außerhalb des Stadtkerns sorgt für Diskussion

Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Angrenzend zum Billa befindet sich das Grundstück, auf dem sich weitere Betriebe ansiedeln sollen © KLZ/Katz-Logar

Ein Punkt auf der Tagesordnung, der für am 15. Dezember angesetzten Gemeinderatssitzung in Bleiburg/Pliberk, sorgt schon im Vorfeld für Unstimmigkeiten innerhalb der Fraktionen. Es geht um die Aufhebung eines festgelegten Aufschließungsgebietes, auf dem angeblich ein Fachmarktzentrum entstehen soll. Das 9900 Quadratmeter große Grundstück ist im Besitz von Valentin Blažej und liegt unterhalb der B81 Bleiburger Straße, angrenzend zum dort ansässigen Billa. Wiesenmarkt-Besuchern dürfte der Platz bekannt sein, die Fläche wurde gerne zum Parken genutzt. "4466 Quadratmeter sind schon zu ,Bau- und Gewerbegebiet' umgewidmet worden. Ein größerer Teil des Grundstückes befindet sich auch in der Gelben Zone, wodurch beim Bau gewisse Auflagen erfüllt werden müssen", sagt Bürgermeister Stefan Visotschnig (SPÖ).