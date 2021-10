Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Der VST Völkermarkt lädt am 13. Oktober Bambinis zum Fußball-Schnuppertraining ein. Zielgruppe sind Kinder der Jahrgänge 2015 bis 2018.

Am 13. Oktober sind Kinder beim VST Völkermarkt zum Schnuppertraining eingeladen © (c) matimix - stock.adobe.com (Dembowiak)

Um bereits Kinder für den Sport zu begeistern, veranstaltet der Völkermarkter Sport- und Turnverein 1868, unter der Bezeichnung VST Völkermarkt bekannt, am Mittwoch, 13. Oktober, ein Fußball-Schnuppertraining für Bambinis der Jahrgänge 2015 bis 2018. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr im Sportstadion in Völkermarkt (3. Platz). Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung am Donnerstag, 14. Oktober, statt. Nähere Auskünfte erhält man bei Rudi Jan unter der Telefonnummer 0677 64 03 11 24.