Beislszene Eissalon "Dolce Vita" verlässt Völkermarkt in Richtung Klopeiner See

Rachele Bortolot schließt nächstes Jahr im Frühjahr ihre Gelateria am Hauptplatz in Völkermarkt. Voraussichtlich im Februar 2023 eröffnet das "Dolce Vita" dann am Römerweg in Unterburg neu.