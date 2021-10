Facebook

In St. Kanzian kam es zu einem Fahrradunfall ohne Fremdverschulden © pressmaster - stock.adobe.com

Eine 61-jährige Frau aus Weißkirchen/Steiermark schob am Montag, 4. Oktober, um circa 15.50 Uhr ihr Fahrrad auf einem Gehweg in St. Kanzian. Beim Versuch wieder auf ihr Fahrrad zu steigen kam sie zu Sturz. Sie erlitt eine schwere Verletzung im Bereich des linken Oberschenkels und wurde nach Erstversorgung durch die Einsatzkräfte mit dem Rettungsauto in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt gebracht. Am Fahrrad konnte kein Sachschaden festgestellt werden. Es liegt kein Fremdverschulden vor.