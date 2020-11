Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Griffen gibt es nun einen "Spar express-Tankstellenshop" © Spar

Spar baut das Netz an "Spar express-Tankstellenshops" weiter aus: Ab sofort gibt es einen solchen auch in Griffen direkt an der Autobahnabfahrt bei der Griffen-Rast Mochoritsch. Auch bei diesem Tankstellenshop, dem siebten in Kärnten, gibt es frische Lebensmittel für den schnellen Einkauf und über 900 Spar-Eigenmarken-Artikel mit den gleichen Preisen wie im Spar-Supermarkt.