Beislszene"Wolfi's Imbiss Paradies" hat in Kühnsdorf eröffnet

Wolfgang Hribernigg betreibt seit dieser Woche in Kühnsdorf an der Seeberg Straße einen Imbissstand mit warmen Speisen zum Mitnehmen.

Wolfgang Hribernigg bietet Imbisse zum Mitnehmen an © Markus Traussnig

Gefülltes Langos, Schnitzelsemmel, Kebap oder Hot Dog zum Mitnehmen gibt es seit dieser Woche in „Wolfi’s Imbiss Paradies“ in Kühnsdorf. Der Eventgastronom Wolfgang Hribernigg, der von Mai bis August einen Kiosk an der Promenade des Klopeiner Sees mit Strandzugang betreibt, hat den neuen Imbiss an der Seeberg Straße beim Bahnviadukt eröffnet.