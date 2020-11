Am Sonntag eröffnet in Völkermarkt ein neuer Standort des Vereins „Together“, der gegen Ressourcenverschwendung auftritt. Es gibt auch eine öffentliche Brotecke vor dem Geschäftslokal.

Karin Hauser vor dem „Together Point“ in Völkermarkt © Jäger

Vor sieben Jahren gründete Julia Petschnig aus Ledenitzen den ökosozialen Verein „Together“. In den sogenannten „Together Points“ werden gespendete Waren, Bekleidung und Lebensmittel ausgegeben. Sechs dieser „Points“ gibt es bereits in Kärnten, am Sonntag, dem 15. November, eröffnet in Völkermarkt der siebente Standort. Das Geschäftslokal befindet sich in der 10. Oktober-Straße 19.