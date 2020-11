Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen)

Am Sonntag gegen 19 Uhr rutschte ein 28-jähriger Arbeiter auf einer Baustelle in der Gemeinde Eberndorf im Zuge von Schweißarbeiten beim Abstieg von der Maschine aus. Er verletzte sich dadurch unbestimmten Grades an seinem Fuß und musste von der Rettung in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt eingeliefert werden.