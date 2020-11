Facebook

Überrascht: Landesfeuerwehrkommandant Rudolf Robin © KLZ/Helmuth Weichselbraun

Wie steht der Landesfeuerwehrverband zur Entscheidung des Gemeinderates in Völkermarkt?

RUDOLF ROBIN: Grundlegend ist festzuhalten: Die Stadtgemeinde Völkermarkt ist autonom und trifft die Entscheidungen in eigener Verantwortung. Dennoch bin ich über dieses Vorgehen überrascht, zumal der Ankauf eines derartigen Großtanklöschfahrzeuges (GTLFA) in den Gremien des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes (KLFV) konkret mit den Verantwortlichen der Stadtgemeinde Völkermarkt besprochen wurde. Demnach gibt es für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Richtlinien, die auf Basis der Gefahrenabwehr- und Ausrüstungsplanung erstellt wurden. Darüber hinaus wurde für Kärnten ein Standortplan für Tanklöschfahrzeuge (TLFA) – nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Notwendigkeit und Sparsamkeit – mit maximal 5000 Liter Tankinhalt mit Experten aller Bezirke erarbeitet und in den Gremien beschlossen. Dieser Standortplan sieht vor, dass für die Feuerwehr Völkermarkt ein TLFA mit maximal 5000 Liter Tankinhalt vorgesehen ist und dafür circa 40 Prozent der Anschaffungskosten als Förderung gewährt werden würden.