Anton Traun aus Gablern ist verstorben © Privat/Stock

In der Nacht auf den 1. November verstarb der aus Gablern in der Gemeinde Eberndorf stammende Religionslehrer Professor Anton Traun im Alter von 61 Jahren. Er unterrichtete an der HTL Mössingerstraße. In seinem Heimatort war er viele Jahre in unterschiedlichen Vereinen und in der Dorfgemeinschaft tätig. Vielen war er auch aufgrund seiner schauspielerischen Leistungen bekannt.