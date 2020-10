Am Standort der Trans Austria Gasleitung GmbH in Ruden wird bis zum Herbst 2021 gebaut.

So soll das neue Büro- und Werkstättengebäude aussehen © TAG GmbH

Rege Bautätigkeit herrscht seit dem Sommer auf dem Areal der Gasverdichterstation in Unternberg in der Gemeinde Ruden, die ein Standort der Trans Austria Gasleitung GmbH (TAG) mit Sitz in Wien ist. Die Gasverdichterstation wurde in den 1970er-Jahren errichtet.