Das Stadtwappen erhält der Zadruga Market in Bleiburg © KLZ

Geht es nach den Bleiburger Gemeinderäten, soll es bald mit der Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg einen gemeinsamen Tourismusverband geben. Ein Ansuchen an das Land Kärnten wird gestellt. „Die Bleiburger und Feistritzer Tourismusbetriebe regten die Gründung an, um nach außen hin stärker auftreten zu können“, erklärt Bürgermeister Stefan Visotschnig (SPÖ) gegenüber der Kleinen Zeitung.

Bei der Sitzung am Mittwoch wurde außerdem der Kauf je eines Kleinlöschfahrzeugs für die Feuerwehren Aich und Loibach beschlossen. „Die Kosten belaufen sich auf 165.000 Euro pro Fahrzeug“, ergänzt der Bürgermeister. Die Förderung des Landesfeuerwehrverbands beträgt 45.000 Euro pro Fahrzeug, die beiden Feuerwehren beteiligen sich mit jeweils 20.000 Euro.

Knapp 600.000 Euro investiert die Stadtgemeinde Bleiburg in einem ersten Bauabschnitt in die Sanierung der St. Margarethener Straße. Diese soll in mehreren Etappen von der Ortschaft St. Margarethen bis ins Tal saniert werden. Die Bauarbeiten im ersten Abschnitt haben bereits begonnen.

Ausverkauft ist nun das Baulandmodell Ebersdorf. „Bei der Gemeinderatssitzung wurde der Verkauf der letzten Bauparzelle beschlossen“, zeigt sich Visotschnig zufrieden.

Die Erlaubnis zur Führung des Bleiburger Stadtwappens erhält die Zadruga Market GmbH. „Das Unternehmen besteht seit 1918. Es ist einer der größten Arbeitgeber in unserer Gemeinde und ein Frequenzbringer“, begründet der Bürgermeister. Bis auf eine Ausnahme fielen alle Beschlüsse einstimmig. Der Antrag der ÖVP auf das Ausgeben von Gutscheinen für Personen ab 70 Jahren für den coronabedingten Entfall des „Tags der älteren Generation“ wurde mehrheitlich von der Tagesordnung abgesetzt und soll erneut diskutiert werden. Vizebürgermeister Daniel Wrießnig (ÖVP) war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Simone Jäger