Das Figurentheater-Stück „Das Haus an der Grenze“ des KPD Šmihel wurde erstmals in St. Michael ob Bleiburg auffgeführt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die neun Darsteller des diesjährigen Figurentheater-Stückes des KPD Šmihel © Rosina Katz-Logar

Der slowenische Kulturverein KPD Šmihel lud am Freitag zur Premiere des Figurentheater-Stückes „Das Haus an der Grenze“. In der Regie von Zoran Petrovič spielten Benjamin Butej, Daniel Kaiser, Silva Krivograd, Ajda und Veronika Kušej, Tatjana Merva, Miriam Smolnik, Kristina Trap-Jernej und Samuel Trap im Pfarrhaus in St. Michael ob Bleiburg. „Jede Grenze trennt uns von den anderen, das Schlimmste aber sind Grenzen im Kopf“, sagte Vereinsobmann Silvester Jernej. Das Figurentheater-Stück aus dem Jahr 1967 wurde in slowenischer Sprache mit deutschen Untertiteln im Rahmen von „CarinthiJa 2020“ auf die Bühne gestellt. Aufgrund der coronabedingten Beschränkungen konnten nur rund 40 angemeldete Besucher bei der Premiere des Stückes dabei sein.