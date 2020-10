Facebook

Am häufigsten fällt Rehwild dem Verkehr zum Opfer, seltener Rotwild und Wildschweine © dpa-Zentralbild/Patrick Pleul

Über Jahre hinweg war der Bezirk Völkermarkt Spitzenreiter in Kärnten, was das Thema Wildunfälle betrifft. „Im Durchschnitt waren es in der Vergangenheit jährlich 500 bis 600 Stück Fallwild, die dem Straßenverkehr zum Opfer fielen“, erklärt Fallwildreferent Klaus Innerwinkler. In erster Linie betroffen ist das Rehwild, seltener kommt es zu Kollisionen mit Wildschweinen oder Rotwild.