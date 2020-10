Facebook

Im Rüsthaus von Gallizien wurden Corona-Tests durchgeführt © Markus Traussnig

Keine leichte Zeit durchlebt gerade Familie Zablatnik in Gallizien. Zuerst infizierten sich die beeinträchtigten Schwimmathletinnen Marina und Romana – Letztere ist auch Mitarbeiterin im Kindergarten. Und später Mutter Katherine und die 89-jährige Oma. „Wir waren immer so vorsichtig. Wir sind auch im Sommer, als am Klopeiner See so viel los war, oft mit Mund-Nasen-Schutz unterwegs gewesen. Damit, dass wir alle infiziert werden, hätte ich nie gerechnet“, sagt die 65-jährige Frau, der es gesundheitlich den Umständen entsprechend gut geht. „Als meine beiden Töchter das positive Ergebnis bekamen, haben wir zu Hause strenge Regeln eingeführt und uns selbst auch isoliert. Das war nicht leicht. Meine Töchter hatten Schuldgefühle und Angst, weil sie immer alleine im Zimmer sein mussten“, sagt Zablatnik. Erst später erhielten auch die Mutter und die Oma, die sich derzeit im Krankenhaus befindet, das positive Testergebnis. „Und das, obwohl wir wirklich sehr vorsichtig waren in der Heimquarantäne“, fährt die Mutter fort. Mittlerweile gehe es der Oma besser, sie wird demnächst nach Hause kommen können. Zablatnik ist bis einschließlich Sonntag in Quarantäne. Romana und Marina Zablatnik sind wieder gesund.