Der Sprecher der Behörde schließt in konkretem Fall Fehler aus © Markus Traussnig

Ein Gemeinderat aus Völkermarkt, der in der Vorwoche an einer Ausschusssitzung teilnahm, hat sich mit dem Coronavirus infiziert. An dieser Sitzung nahmen insgesamt neun Mitglieder, darunter sieben Gemeinderäte, ein Stadtrat und ein Angestellter der Stadtgemeinde, teil. In der Zwischenzeit wurden davon acht Personen, nämlich alle politischen Mandatare, von der Behörde unter Quarantäne gestellt.