Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Von Oktober bis März schlagen Täter vermehrt bei Einbruch der Dämmerung zu © APA/Fohringer

Im Vorjahr verzeichneten wir im Bezirk Völkermarkt insgesamt 77 Einbruchsdiebstähle, 18 davon wurden in Wohnhäusern und Wohnungen verübt“, sagt Kriminalreferent Rudolf Stiff vom Bezirkspolizeikommando (BPK) Völkermarkt mit Blick auf die Kriminalstatistik.

Wenngleich die Gesamtzahl der Einbruchsdiebstähle in Wohnhäuser und Wohnungen 2019 im Vergleich zum Jahr 2018 (26 Delikte) rückläufig ist, herrscht bei allen Dienststellen im Bezirk im Herbst und Winter höchste Alarmbereitschaft.

Denn vor allem in den Monaten zwischen Oktober und März schlagen die Täter bei sogenannten Dämmerungseinbrüchen zu. „Aufgrund der früheren Dunkelheit kann es vermehrt zu Einbrüchen kommen, da sich die Täter sicher fühlen“, so Günther Kazianka. Der Präventionsbeamte des BPK Völkermarkt appelliert an die Mithilfe der Bevölkerung, indem die Bürger „jede verdächtige Wahrnehmung“ der Exekutive melden.