Die verletzten Lenker wurden von der Rettung in das LKH Wolfsberg eingeliefert (Sujetbild) © KLZ/Rehfeld

Ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ereignete sich am Dienstagvormittag auf der Rudener Landesstraße (L 127). Ein Pkw-Lenker aus Bleiburg war in Richtung Völkermarkt unterwegs. Der Mann war, wie sich später herausstellen sollte, viel zu schnell unterwegs. In einer Rechtskurve geriet der 20-Jährige auf die linke Fahrbahnseite und verlor trotz Gegenlenkens die Kontrolle über seinen Wagen. In der Folge prallte er mit dem Fahrzeug gegen den aus der Gegenrichtung kommenden Pkw eines 28-jährigen Völkermarkters.