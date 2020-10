Die Lidl-Filiale an der Umfahrungsstraße in Völkermarkt wird in diesen Tagen modernisiert und hat daher bis zur Wiedereröffnung am Donnerstag geschlossen. Investiert werden 250.000 Euro.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

So soll die neue Innengestaltung des Lidls in Völkermarkt ausschauen © Lidl

Das Unternehmen Lidl stellt derzeit das Filialkonzept in allen österreichischen Geschäften um. Zurzeit wird der Standort in Völkermarkt an der Umfahrungsstraße 4, geleitet von Melanie Malz, erneuert. "Mehr Holz, übersichtlichere Regale und neue Farben sollen für ein neues Einkaufserlebnis sorgen", heißt es von der Unternehmenskommunikation. In die Modernisierung werden rund 250.000 Euro investiert. Erst 2013 sind in die Vergrößerung des Standortes rund 1,5 Millionen Euro investiert worden.