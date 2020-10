Facebook

Mittelschüler mit Lehrer Georg Berger aus Kötschach © KK

Die Schüler der 4c Klasse der Neuen Mittelschule Völkermarkt arbeiteten unter der Leitung von Ursula Standler an einem Trickfilm anlässlich des Jubiläums „100 Jahre Kärntner Volksabstimmung“. Die Vorgänge im Jahr 1920 wurden dabei so erklärt, dass sie auch für Schüler nachvollziehbar und verständlich sind. In vielen Unterrichtsstunden und in ihrer Freizeit fertigten die jungen Trickfilmer Einzelzeichnungen an und setzten sich mit dem Thema auseinander. Unterstützung erhielten sie dabei von Lehrer Georg Berger aus Kötschach.