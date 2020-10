Facebook

Markus Karner plant neues Wohnprojekt © Martin Jegart

Am Ostufer des Klopeiner Sees plant Markus Karner 17 Eigentumswohnungen zu errichten. „Wohnen am Römerweg“, so nennt sich das neue Projekt, das Karner mit seiner „Wohnen am See Bauträger GmbH“ gerade entwickelt. Neben den Wohnungen soll auch Raum für Geschäfte geschaffen werden. Und zwar auf dem 2.200 Quadratmeter großen Grundstück gegenüber dem Café Piazza von Roswitha Pongratz. Das Grundstück befindet sich bereits im Besitz des Bauträgers. Das Gebäude soll drei Stockwerke hoch sein, 110 Quadratmeter werden für Geschäfte zur Verfügung stehen.