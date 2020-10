Vandalenakt in Miklauzhof Jubiläumsdenkmal "Gemeinsame Heimat Kärnten" beschmiert

Aktion dürfte am Dienstag in den frühen Morgenstunden stattgefunden haben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit grüner Farbe wurde das Denkmal verunstaltet © Kärntner Heimatdienst

Nachdem in der Nacht auf Sonntag die "Stätte der Kärntner Einheit" in Klagenfurter Landhaushof verunstaltet wurde, wird nun ein weiterer Vandalenakt auf ein Denkmal publik: Das am 3. Oktober vom Kärntner Heimatdienst in Miklauzhof enthüllte Jubiläumsdenkmal „Gemeinsame Heimat Kärnten“ wurde in den frühen Morgenstunden des Dienstags mit grüner Farbe und der Aufschrift „Nazi“ beschmiert.