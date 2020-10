Facebook

Ab sofort kann der neue „Padelplatz“ in Bad Eisenkappel bespielt werden. Schläger können beim Verein ausgeliehen werden © Privat

Padeln – was ist das? Während die Rackettsportart in Südamerika und in Spanien weit verbreitet ist, ist „Padel-Tennis“ in unseren Breitengraden beinahe gänzlich unbekannt. Noch – denn das soll sich mit der Eröffnung des ersten Kärntner „Padel-Platzes“ auf der Vereinsanlage des Tennisclubs Bad Eisenkappel ändern. Ab sofort kann gespielt werden.