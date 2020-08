Der pensionierte Fachberufschullehrer und Feuerwehr-Landesjugendbeauftragter verstarb auf der Petzen im Alter von 67 Jahren. Am Samstag findet das Begräbnis in St. Michael statt.

Gottfried Klade ist mit 67 Jahren verstorben © Privat/stock.adobe.com

In Gonowetz/Konovece herrscht große Trauer über den Tod des allseits beliebten Fachberufschullehrers in Pension, Gottfried Klade. Am Mittwoch in den frühen Morgenstunden ist er während seiner großen Jagdleidenschaft auf der Petzen einem Herzinfarkt erlegen. Der dreifache Familienvater und Großvater wurde nur 67 Jahre alt. Schulrat Gottfried Klade war Inhaber von fünf Meistertiteln und war als Lehrer an der Fachberufsschule Klagenfurt beschäftigt. Seine Hilfsbereitschaft sowie sein Engagement für die Mitmenschen wurden von allen geschätzt. Nach dem Jahrhunderthochwasser in Lavamünd etwa hat er als Projektleiter im Mai 2013 mit 120 Schülern und elf Lehrern 5000 Quadratmeter Fassade und Innenräume instandgesetzt. Sein Ziel war es außerdem immer, die Schule mit der Wirtschaft zu verbinden.