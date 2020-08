In St. Kanzian am Klopeinersee brach in der Nacht auf Mittwoch in einem Personalzimmer eines Hotels Feuer aus. Die Bewohnerin konnte den Brand noch selbst löschen, wurde aber leicht verletzt. Die Ermittlungen laufen.

Im Personalhaus eines Hotels in St. Kanzian am Klopeinersee brach in der Nacht auf Mittwoch aus bisher unbekannter Ursache ein Feuer aus. Gegen 2.45 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Stein im Jauntal, Peratschitzen, Kühnsdorf und Tainach zum Einsatz gerufen. Zuerst hieß es noch, es brenne in einem Hotel, eine Person sei eingeschlossen., "Einsatzleiter OBI Johann Hrowath konnte beim Eintreffen sofort feststellen, dass es sich um einen Brand in einem Zimmer des Personalhauses handelt, die Bewohner alle das Haus verlassen und den Brand bereits selbst gelöscht haben", berichtet die FF Stein/Jauntal auf Facebook.