Jeden Montag werden im Hotel Amerika-Holzer am Klopeiner See 100 Mitarbeiter auf Corona getestet. Eine Routine, die nie alltäglich wird. Ein Lokalaugenschein.

Corona-Testtag im Hotel Amerika-Holzer: „Kopf nach hinten, Mund weit auf“ – angenehm ist ein Corona-Abstrich nicht © Daniela Grössing

"Das nächste Mal nehmen wir größere Handschuhe mit“ – Rettungssanitäter Holger Kogler (62) aus Wolfsberg streift sich mühsam ein zweites Paar blaue Handschuhe über. Mit dem grünen Schutzanzug, der Schutzbrille über der normalen Brille, dem weißen Kopfnetz und der medizinischen Schutzmaske kann der Betrachter nur erahnen, wer sich unter der Ausrüstung verbirgt. Rosemarie Dobernig (52) aus Klein St. Veit hilft beim Anziehen des Schutzmantels und nimmt dann an ihrem Schreibtisch im Untergeschoß des Hotels Amerika-Holzer Platz. Auch sie trägt Maske und Handschuhe. Unterlagen und Teststäbchen liegen am Tisch bereit. In dem kleinen Raum, der mit dem langen Tisch, den vielen Stühlen und dem gelb-grün gemusterten Teppich für Besprechungen verwendet werden kann, riecht es nach Desinfektionsmittel.

Auch heute wird dort gearbeitet, nur anders als jemals gedacht. Aber alles ist in diesem Jahr anders, nichts normal. Holger Kogler und Rosemarie Dobernig haben an diesem trüben Montag viel vor. Rund 100 Mitarbeiter des Hotels Amerika-Holzer und des Birkenhofs werden auf das Corona-Virus getestet. Zuvor war das Team im Hotel Marko und im Hotel Sonne.