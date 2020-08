Facebook

Beim Bildhauersymposium entstanden viele einzigartige Werke © Rosina Katz-Logar

Im „Park der Steine“ des Steinbruchs Modre in Bergstein bei Völkermarkt stehen acht neue Kunstwerke, die im Rahmen eines Bildhauersymposions anlässlich von „CarinthiJa 2020“ am Gelände des Unternehmens entstanden sind. „Wir haben das Projekt von Anfang an verfolgt und hatten große Freude daran“, meinten Herwig und Bernadette Modre. Das Bergstein Bildhauer Symposion/Kiparski simpozij, an dem jeweils vier Künstler aus Kärnten und Slowenien teilgenommen haben, leitete der Bildhauer Helmut Machhammer.