In einem Wirtschaftsgebäude in Gallizien brach Samstagnachmittag aus bisher unbekannter Ursache ein Feuer aus. Ein Feuerwehrmann wurde beim Einsatz leicht verletzt.

Feuerwehreinsatz in Gallizien © FFGallizien/Facebook

Zu einem Brandeinsatz in Gallizien mussten Samstagnachmittag die Freiwilligen Feuerwehren Gallizien, Stein im Jauntal, Abtei und Grafenstein ausrücken. Am Vormittag hatte ein 66-Jähriger rund 100 Kubikmeter Hackschnitzel geschnitten und diese in seinem Wirtschaftsgebäude eingelagert. Kurz vor 14 Uhr bemerkte er eine starke Rauchentwicklung im Wirtschaftsgebäude. Er alarmierte die Feuerwehr und fing mit den Löscharbeiten an.