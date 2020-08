Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wurde noch nie renoviert: Das Vereinshaus aus den 70er-Jahren muss außen und innen dringend saniert werden © Kleine Zeitung

Das Mitte der 1970er-Jahre errichtete Clubhaus des Eberndorfer AC befindet sich in einem mehr als desolaten Zustand. Die Verantwortlichen des Fußballvereines bemühen sich schon seit Jahren um eine Sanierung. „Wir rechnen für die Renovierung laut unseren Plänen mit Kosten in der Höhe von 400.000 bis 450.000 Euro“, sagt der sportliche Leiter Martin Lesjak, der bei der Jahreshauptversammlung am 31. Juli zum neuen Obmann gewählt wurde. Doch obwohl sich die Marktgemeinde Eberndorf, der Kärntner Fußballverband und die Sportunion Österreich an der Finanzierung der Sanierung beteiligen würden, sei die Renovierung ohne Subventionsmittel des Landes Kärnten nicht zu stemmen.