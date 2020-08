Facebook

Bleiburg hat sich vom mittelalterlichen Markt zur modernen Kleinstadt entwickelt, wo Brauchtum und neue Kunst Hand in Hand gehen © Markus Traussnig

Was hat Bleiburg mit dem Evangelisten Lucas zu tun? Die Frage stellen sich Historiker immer wieder, wenn sie sich mit dem Stadtwappen und der Geschichte des Ortes auseinandersetzen. Der goldene Stier ist ein weitverbreitetes Symbol für den Evangelisten, dem in Bleiburg allerdings keine Kirche geweiht ist – diese Ehre ist dem Apostel Petrus vorbehalten.

Dass sich das Bleiburger Stadtsiegel dennoch schon seit dem 14. Jahrhundert mit dem geflügelten Stier schmückt, könnte auf einen Jahrmarkt zurückgeführt werden, der am Lukastag – der 18. Oktober – begangen wurde. Im benachbarten Ravne/Gutenstein wird heute noch so ein Jahrmarkt abgehalten, in Millstatt war dies zumindest lange Zeit der Fall.