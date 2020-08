Facebook

Am Montag, kurz nach ihrem 96. Geburtstag ist die Völkermarkterin, Irmgard Atzwanger, friedlich eingeschlafen. Sie wird am Donnerstag, dem 6. August um 11 Uhr in der Kreuzberglkirche in Völkermarkt bestattet. Irmgard Atzwanger war an der Seite ihres Mannes Robert jahrzehntelang mit Herz und Seele im Spielwarengeschäft Atzwanger am Unteren Hauptplatz in Völkermarkt beschäftigt. Das Geschäft wurde nach 124-jähriger Geschichte im Jahr 2013 geschlossen.