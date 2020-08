Wetter in Kärnten Es bleibt teilweise regnerisch, ab Freitag Schönwetterphase

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Von Kärnten über die südliche Steiermark bis zum Südburgenland, könnten am Dienstagnachmittag stellenweise Regenschauer entstehen © APA/BARBARA GINDL

Die Unwetter in der Nacht auf Dienstag hatten es in sich. Wie geht es heute weiter? Von Kärnten über die südliche Steiermark bis zum Südburgenland, könnten am Dienstagnachmittag stellenweise Regenschauer entstehen. "Aber der Löwenanteil ist überstanden", sagt Werner Troger von Meteo Experts in Lienz. Es gibt zwar noch "Schauerstaffeln" - etwa in Mittelkärnten und im Raum Völkermarkt. Da kann es örtlich regnen und somit ist das schlechte Wetter noch nicht ganz vorbei. Aber Gewitter sind keine mehr zu erwarten. Auch morgen, Mittwoch, könnte es im Gurktal, im Metnitztal im oberen Lavanttal und im Raum Klagenfurt noch Regenfälle geben. Sonst bleibt es trocken und wird besser.