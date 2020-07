Einige Wochen ruhten die Arbeiten aufgrund einer behördlichen Verfügung. Jetzt wird am Pirkdorfer See der Bau zügig fortgesetzt.

Auf dem Gelände nahe dem Pirkdorfer See soll ein Luxus-Resort für Campingurlauber entstehen © Kleine Zeitung

Am idyllischen Pirkdorfer See will der Unternehmer Franz Skuk ein Ferienparadies der besonderen Art errichten. Das Lakeside Petzen Glamping – das Wort ist eine Mischung aus Glamour und Camping – soll in den Sommermonaten jene Menschen anziehen, die ein Faible für das Außergewöhnliche haben und unter Urlaub eine luxuriöse Auszeit verstehen.