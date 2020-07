Facebook

Die Leiterin der neuen Abteilung, Veronika Pecnik © (c) Tamina Katz

In der Firma „Landtechnik Radocha“ in Bleiburg werden seit neuestem Reitsportartikel angeboten. Leiterin der neuen Abteilung ist Veronika Pecnik. „Im Bezirk Völkermarkt gibt es kein Reitsportgeschäft, in dem sich Kunden auch beraten lassen können. Die Beratung steht für mich an erster Stelle“, so Pecnik.