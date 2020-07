Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Tatjana Sagernik-Kovačič und Gregor Kovačič bringen frischen Wind in die Volksschule Loibach © Katz-Logar

Die alte Volksschule Loibach ist seit Kurzem Heimat des „Ateliers der Kunst“. Gründer sind die Musiker Tatjana Sagernik-Kovačič und Gregor Kovačič. Sie wollen der Schule neues Leben einhauchen. „Dass wir die alte, ehrwürdige Schule kaufen konnten, war für uns ein großer Glücksfall“, sagt Tatjana Sagernik-Kovačič, die gemeinsam mit ihrem Mann an der nahe gelegenen Musikschule in der slowenischen Gemeinde Ravne unterrichtet.

Weil sich das ganze Dorf mit der im Jahre 1876 errichteten Schule, die allerdings im Jahre 2013 nach langen Protesten für immer geschlossen wurde, identifiziert, sei die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung groß gewesen. „Alle haben uns bei der Renovierung geholfen und wir konnten den wahren Wert des Gebäudes für den Ort erkennen“, sagt die Pianistin und Professorin für Geige und Viola.

In die sanft renovierte Schule ist die Familie mit ihren Töchtern, 19 und 13 Jahre, im Dezember 2017 eingezogen. Das erste Stockwerk wurde zu einer Wohnung umgebaut, im Erdgeschoß befinden sich auf 150 Quadratmetern die Büroräume, Probenräume und ein Veranstaltungsraum für rund 60 Besucher. „Wir wünschen uns ein Haus der Begegnung in der Kulturstadt Bleiburg mit vielen befreundeten Künstlern aller Kunstrichtungen“, sagt Gregor Kovačič, der seine Ausbildung zum Dirigenten und Klarinettisten in Laibach und in den Niederlanden absolvierte.

Ursprünglich war für dieses Frühjahr ein aufwendiges Kulturprogramm geplant, das aufgrund der Coronakrise noch etwas warten muss. „Die Corona-Pandemie hat unser Kulturprogramm gestoppt“, bedauert der Dirigent. Einige wenige Veranstaltungen konnten bisher dennoch über die Bühne gehen. So wurden Werke der Maler Rudi Benétik, Emil Oman, Franc Zupet-Krištof und Herman Falke sowie des Bildhauers Helmut Machhammer gezeigt.

Durchgeführt werden konnte auch eine Meisterklasse mit dem in Frankfurt lebenden Soloklarinettisten Tomaž Močilnik. Etliche andere Veranstaltungen mussten allerdings abgesagt oder verschoben werden. Darunter ein Vortrag des Partnerschafts- und Familientherapeuten Izidor Gašperlin, eine Ausstellung des Kärntner Künstlers Hermann Fina, ein Konzert der Sänger Georg Klimbacher und Breda Zakotnik und vieles mehr. „Sobald die Vorschriften gelockert werden, machen wir weiter“, sagt der Kapellmeister der Jauntaler Trachtenkapelle Loibach.