Kleine Zeitung +

Völkermarkt 1. Völkermarkter „Fensterl-Singen“ mit vielen Chören und Ensembles

Am Freitag fand erstmals das „Fensterl-Singen“ in Völkermarkt am Hauptplatz statt. Das Interesse der Prominenz und der Bevölkerung war groß. Der Wirtschaftsverein bot auch Shopping an.