Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der 16-Jährige wurde ins UKH Klagenfurt gebracht © Markus Traussnig

Am Samstag gegen 15 Uhr lenkte ein 67-jähriger Urlauber aus Deutschland seinen Pkw in Eberndorf auf einer Gemeindestraße in Richtung L 120 Eberndorfer Straße. Beim Einbiegen in die L 120 übersah er einen 16-jährigen Mopedlenker. Dieser versuchte noch nach links auszuweichen, konnte aber eine Kollision nicht mehr verhindern. Der 16-jährige kam zu Sturz und wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung ins UKH Klagenfurt eingeliefert.