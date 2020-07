Kleine Zeitung +

Bleiburg Sieger des Malwettbewerbes der Raika Bleiburg wurden geehrt

Statt mit Hunderten Kindern am Hauptplatz zu feiern, gab es nur eine kleine Preisverleihung in der Bank. Die drei Sieger sind Hanna Kraiger (VS St. Michael), Jamie Lee Polanz (VS St. Michael) und Selina Klancnik (NMS Bleiburg).