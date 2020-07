Facebook

In Eberndorf gibt es im Juli ein kleines Taizé-Treffen © KK/PRIVAT

Es war 1942, als im kleinen französischen Dorf Taizé der aus der Schweiz stammende Roger Schutz – bekannt als Frère Roger – eine ökumenische Gemeinschaft gründete und die inzwischen legendären Jugendtreffen ins Leben rief. Bis heute ist Taizé Anziehungsort für Jugendliche und junge Erwachsene aus aller Welt.

„Da es heuer nicht so einfach zu sein scheint, in Europa zu verreisen, hat sich die junge Kirche in Kärnten spontan entschlossen, von 12. bis 19. Juli das Taizé-Feeling auf den Campus Adfontes in Eberndorf zu holen“, sagt Diözesanjugendseelsorger Jakob M. Mokoru. Bleiben kann man eine Woche, allerdings ist auch die tageweise Teilnahme möglich.