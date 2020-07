Der Künstler. Robert Schad wurde 1953 in Ravensburg in Deutschland geboren. Er studierte an der Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe. 1980 erhielt er ein Stipendium für

einen Arbeitsaufenthalt in Portugal. Es folgten zahlreiche Preise und Ausstellungen. Schad lebt in Portugal und Frankreich.

Das Museum. Das Zentrum zeitgenössischer Kunst in Neuhaus/Suha, das internationale Vergleiche nicht zu scheuen braucht, ist bis 31. Oktober von Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Bei Führungen gelten die Abstandsregeln, außerdem ist ein Mund-Nasen-Schutz zutragen.

www.museumliaunig.at