Der Geopark Karawanken bietet für Kinder zwischen sechs und 14 Jahren Geopark-Camps in Lavamünd und Sittersdorf an. Anmeldungen sind rasch erbeten. Es gibt nur mehr wenige Plätze.

Kinder schlüpfen im Camp in die Rolle von Naturforschern © Robert Kneschke - stock.adobe.co

Das Angebot in Lavamünd richtet sich an naturinteressierte Kinder und findet von 27. bis 31. Juli jeweils von 7.30 bis 14.30 Uhr in der Freizeitarena in Lavamünd statt. Die Kosten belaufen sich auf hundert Euro pro Kind; es gibt auch ein Mittagessen.